鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.36億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達13.6%

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.36億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.18億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.92億美元。

24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅13.6%；BinaryX(BNX)24小時漲幅11.1%；柚子幣(EOS)24小時漲幅13.8%。

24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅15.5%；Wormhole(W)24小時跌幅14.5%；Frontier(FRONT)24小時跌幅10.7%。

近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅13.6%；JITO(JTO)近一週漲幅12.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅12.1%。