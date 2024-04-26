鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.36億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達13.6%
鉅亨網新聞中心 2024-04-26 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,555.86美元，24小時漲跌幅+0.48%；以太幣(ETH)現報價格3,158.45美元，24小時漲跌幅+0.11%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.36億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.18億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.92億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅13.6%；BinaryX(BNX)24小時漲幅11.1%；柚子幣(EOS)24小時漲幅13.8%。
24小時跌幅：Highstreet(HIGH)24小時跌幅15.5%；Wormhole(W)24小時跌幅14.5%；Frontier(FRONT)24小時跌幅10.7%。
近一週漲幅：Omni Network(OMNI)近一週漲幅13.6%；JITO(JTO)近一週漲幅12.9%；Saga(SAGA)近一週漲幅12.1%。
近一週跌幅：Bonk(BONK)近一週跌幅84%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅53.4%；TFUEL(TFUEL)近一週跌幅51%。
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