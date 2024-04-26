〈陸港盤後〉中港股大漲 「北向資金」衝上新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-26 16:30

中國 A 股市場三大指數周五（26 日）收盤大漲，「北向資金」創下陸港通開通以來新高，香港恒生指數也勁揚逾 2%。

滬指周五收盤漲 1.17% 報 3,088.64 點，深證成指勁漲 2.15% 報 9,463.91 點，創業板指驟漲 3.34% 報 1,823.74 點。

券商類股大幅走高，房地產、媒體、半導體、汽車、釀酒等族群齊揚，銀行類股下跌。

香港恒生指數周五收盤大漲 2.12%，報 17,651.15 點，恒生科技指數飆漲 4.61%，報 3,718.27 點。

A 股和港股無懼外圍干擾，走出相對獨立行情。近期機構交流消息顯示，市場參與者正在重新評估市場變化。

在 A 股方面，機構討論最多的是市場風格。中國政府提出新「國九條」之後，市場風格變化很快，先是全面拋售小票，監管機關澄清後又結合第 1 季財報，轉向績優小票補漲。

在港股方面，機構認為，風險偏好回升帶來資金層面改善，是港股上漲的直接支撐。

一方面，去年下旬開始美債利率快速下行的窗口，港股幾乎沒有上漲，資本主要流向日本。但日本銀行（央行）在 3 月升息，日元快速貶值，引發日股賣壓，部分資本近期重新回到香港。

另一方面，中國證監會在 4 月 19 日發布五項資本市場對港合作措施，包括放寬滬深港通下股票 ETF 合資格商品範圍、將基金架構不動產投資信託（REITs）納入滬深港通、支持人民幣股票交易櫃台納入港股通、優化基金互認安排，以及支持大陸行業龍頭企業赴港上市。

此外，近來高盛、瑞銀、摩根士丹利外資紛紛看好或加碼港股和 A 股，也提振了市場信心。