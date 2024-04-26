〈財報〉押注電動車失利！赫茲Q1淨損擴大 股價挫近20%

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 14:30

美國汽車租賃公司赫茲 (Hertz Global) (HTZ-US) 周四 (25 日) 公布第一季淨損擴大且遠超預期，令股價收挫近 20%。

Q1 關鍵財報數據

營收增長 1.6% 至 20.8 億美元，高於預期的 20.4 億美元。

調整後每股虧損為 1.28 美元

調整後淨損：3.92 億美元

儘管租車需求增加，但遭電動車貶值拖累的赫茲表示，電動車不可靠，且比燃油汽車更昂貴。

該公司電動車車隊三分之一由特斯拉車組成，今年稍早赫茲即因維護成本高昂而決定大幅縮減在美的電動車隊規模，當時計劃出售約 2 萬輛。

根據營運長 Justin Keppy 此回財報電話會議上的說法，赫茲計劃將電動車出售計畫再增加 1 萬輛，希望今年年底前出售電動車達 3 萬輛，意味將原有 6 萬輛電動車的車隊規模硬生生砍半。

赫茲第一季減記電動車價值 1.95 億美元以反映折舊。該公司補充，平均每輛車每個月的折舊成本為 592 美元，高於上一季 498 美元的每輛每月之平均折舊成本，更是去年同期僅 253 美元的折舊成本的兩倍，令業內人士咋舌。