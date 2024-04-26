以色列總理批准拉法地面攻勢 以軍等待正式命令 向哈瑪斯發起最後一擊

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 15:00

以色列總理尼坦雅胡周四（25 日）在內閣會議上批准在加薩拉法展開地面行動的計畫，但他尚未下達執行命令，以軍仍在等待正式命令。

據以色列媒體報導，以色列政府周四舉行內閣會議，尼坦雅胡在會上批准對拉法展開地面行動的計畫，預料以色列很快就會開始撤離平民。拉法巴勒斯坦難民人數超過 100 萬人。

不過，尼坦雅胡尚未下達執行命令，內閣也還沒做出相關決定，以軍仍在等待正式命令。

以色列國防軍總參謀長哈萊維表示，已經把拉法作戰計畫提交給高層，軍方將在接到命令後展開行動。種種跡象顯示，以軍對拉法的地面行動如箭在弦。

以色列不顧國際社會強烈反對，繼續準備向拉法哈瑪斯武裝分子發起最後一擊。

在以色列南部接壤加薩的以軍基地，多輛坦克正在加緊操練，為拉法地面行動做準備。

一名以色列政府官員透露，地面戰預計分為四個階段，持續四到六周。以色列已向美國通報拉法軍事計畫，並告訴美方，會向加薩地帶平民發出警告，允許他們撤到加薩南部正在建造的帳篷營地。