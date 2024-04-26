search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
美股

以色列總理批准拉法地面攻勢 以軍等待正式命令 向哈瑪斯發起最後一擊

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 15:00

cover image of news article
以色列總理尼坦雅胡周四在內閣會議上批准在加薩拉法展開地面行動的計畫。（圖：Shutterstock）

以色列總理尼坦雅胡周四（25 日）在內閣會議上批准在加薩拉法展開地面行動的計畫，但他尚未下達執行命令，以軍仍在等待正式命令。

據以色列媒體報導，以色列政府周四舉行內閣會議，尼坦雅胡在會上批准對拉法展開地面行動的計畫，預料以色列很快就會開始撤離平民。拉法巴勒斯坦難民人數超過 100 萬人。

不過，尼坦雅胡尚未下達執行命令，內閣也還沒做出相關決定，以軍仍在等待正式命令。

以色列國防軍總參謀長哈萊維表示，已經把拉法作戰計畫提交給高層，軍方將在接到命令後展開行動。種種跡象顯示，以軍對拉法的地面行動如箭在弦。

以色列不顧國際社會強烈反對，繼續準備向拉法哈瑪斯武裝分子發起最後一擊。

在以色列南部接壤加薩的以軍基地，多輛坦克正在加緊操練，為拉法地面行動做準備。

一名以色列政府官員透露，地面戰預計分為四個階段，持續四到六周。以色列已向美國通報拉法軍事計畫，並告訴美方，會向加薩地帶平民發出警告，允許他們撤到加薩南部正在建造的帳篷營地。

儘管以色列地面戰尚未打響，但空襲卻幾乎無時無刻存在。以軍在周三夜間起對拉法多處住宅發動空襲，至少 18 人死亡，大部分是小孩，死者還包括一名記者。以哈戰爭爆發以來，共計超過 34,300 名巴勒斯坦人死亡。






Empty