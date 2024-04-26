以色列總理批准拉法地面攻勢 以軍等待正式命令 向哈瑪斯發起最後一擊
鉅亨網新聞中心 2024-04-26 15:00
以色列總理尼坦雅胡周四（25 日）在內閣會議上批准在加薩拉法展開地面行動的計畫，但他尚未下達執行命令，以軍仍在等待正式命令。
據以色列媒體報導，以色列政府周四舉行內閣會議，尼坦雅胡在會上批准對拉法展開地面行動的計畫，預料以色列很快就會開始撤離平民。拉法巴勒斯坦難民人數超過 100 萬人。
不過，尼坦雅胡尚未下達執行命令，內閣也還沒做出相關決定，以軍仍在等待正式命令。
以色列國防軍總參謀長哈萊維表示，已經把拉法作戰計畫提交給高層，軍方將在接到命令後展開行動。種種跡象顯示，以軍對拉法的地面行動如箭在弦。
以色列不顧國際社會強烈反對，繼續準備向拉法哈瑪斯武裝分子發起最後一擊。
在以色列南部接壤加薩的以軍基地，多輛坦克正在加緊操練，為拉法地面行動做準備。
一名以色列政府官員透露，地面戰預計分為四個階段，持續四到六周。以色列已向美國通報拉法軍事計畫，並告訴美方，會向加薩地帶平民發出警告，允許他們撤到加薩南部正在建造的帳篷營地。
儘管以色列地面戰尚未打響，但空襲卻幾乎無時無刻存在。以軍在周三夜間起對拉法多處住宅發動空襲，至少 18 人死亡，大部分是小孩，死者還包括一名記者。以哈戰爭爆發以來，共計超過 34,300 名巴勒斯坦人死亡。
- 美國企業扮創新推手 美股依然獨占鰲頭？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇