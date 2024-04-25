阿根廷大砍公立大學經費惹怨 數十萬人上街示威抗議

鉅亨網新聞中心 2024-04-25 15:30

阿根廷 57 所公立大學周二 (23 日) 在首都首宜諾斯艾利斯市中心發起反政府示威，街上擠滿憤怒的學生和教授，抗議政府為了減少財政支出，而大幅削減公立大學經費。

新華社微信公眾號「牛彈琴」發文指出，阿根廷有近百萬人參與最近一次抗議遊行，光是首都布宜諾斯艾利斯就有 80 萬人參與，是總統米雷伊 (Javier Gerardo Milei) 去年底上台以來爆發一系列抗議活動中規模最大的一次。

阿根廷公立學校一直以來都是免學費的，因此十分仰賴政府的資金，如今隨著米雷伊政府將公立大學的預算大砍 71%，對當地的教育品質來說，勢必會造成相當大的打擊，甚至引發經營危機。

牛彈琴指出，以布宜諾斯艾利斯大學為例，傳出過去一年這所大學只拿到總預算的 8.9%，這些經費幾乎不足以維持基本的水電使用，以及大學醫院的基本服務。

布宜諾斯艾利斯大學校長 Ricardo Gelpi 表示：「按照他們為我們提供的經費，只能夠再撐兩到三個月的時間。」布宜諾斯艾利斯大學是阿根廷首屈一指的大學，曾培育出諾貝爾獎得主和多位阿根廷總統。

米雷伊去年底上台後誓言大幅削減開支，以「休克療法」來挽救飽受嚴重通膨所苦的國家經濟。他周一 (22 日) 時才宣稱，今年首季終於出現睽違 16 年的財政盈餘，證明經濟政策有效。