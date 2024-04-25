港股累計大漲近1,000點 寫下四個月以來新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-25 10:00

香港恒生指數本周三個交易日累計大漲近 1,000 點，寫下四個月以來新高，且利多包括 QDII 基金大買港股，瑞銀也看好中港股 。



據《中國基金報》報導，恒生指數本周三個交易日累計勁漲 977.13 點，漲幅達 6.02%。恒生指數周三（24 日）收盤漲 2.21%，報 17,201.27 點，寫下四個月以來新高。

騰訊股價三個交易日共計勁揚 13%，數據顯示，截至今年 3 月末，高達 1,041 檔基金將騰訊列為十大核心股票池。

今年以來，QDII 基金業績收益最高為 14.10%，港股 QDII 基金的最佳收益已經接近這個數字。今年來大成基金旗下大成港股精選 QDII 收益已達 12.17%，在全部 QDII 業績中，排名第三。重押港股的摩根中國世紀 QDII，收益為 11%，也擠進 QDII 前十強。

與去年同期 QDII 基金經理減碼港股不同，越來越多 QDII 在今年第 1 季開始將美股倉位分配給港股。以嘉實全球互聯網基金 QDII 為例，上季報告顯示，基金經理人王鑫晨大幅下調美股倉位，並加碼港股，最新港股部位已躍升到 34%。

瑞銀將中國和香港股市的評級調升至「加碼」，理由是儘管中國房地產市場和總體經濟令人擔憂，但企業獲利仍舊強勁。