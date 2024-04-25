歐盟突擊檢查中企 中國商務部：立即停止錯誤做法

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-25 09:02

歐盟突擊檢查中國安檢設備供應商同方威視在波蘭、荷蘭的辦公室，中國商務部周三（24 日）表示，中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿，中方將密切關注歐方後續動向，採取一切必要措施。



據英國《金融時報》報導，歐盟周二黎明時分突擊檢查同方威視在波蘭、荷蘭的辦公室，調查北京當局的不公平貿易行為，是歐盟首度援引新上路的反外國補貼法令。

部分西方國家以國安疑慮為由，已經封殺同方威視的產品。這家國有公司一度由前中共總書記胡錦濤之子掌舵。

中國商務部救濟局負責人周三對此表示，注意到歐盟執委會突襲在歐中資企業辦公場所，以所謂企業接受外國補貼為名進行檢查。這是 2024 年 2 月以來，歐方發起的第五起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜索。 中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿。

中方認為，歐盟執委會未事先通知，未立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業運營設備，違反了正當程序原則，干擾了正常市場公平競爭秩序，嚴重打擊外國企業在歐營運的信心，凸顯了歐盟營商環境進一步惡化，並向所有在歐經營的外國企業傳遞出極為負面的訊號。中方對此表示嚴正關切和強烈反對。

中國商務部貿易救濟局負責人批評，歐方近期展開的一系列調查，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查工具武器化，是扭曲公平競爭環境的保護主義行徑。