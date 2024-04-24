大盤長紅反攻500點，六大族群總體檢帶你一次看！

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2024-04-24 17:11

士電從 4/9 開始進到橫盤整理的格局，相比 2 月和 3 月的多頭，漲勢已有減緩，但還不能說是轉空，士電如果要再表現強勢，就需要大漲再突破 4/10 高點來確認。

萬潤連續 2 天都是大漲，有築底的現象出來，但是以這個走勢，我會建議買黑不買紅，因為從 3 月開始萬潤格局是偏震盪，有些突破追強勢的股票可以買紅，但萬潤我會較建議等跌的時候再買，比如可能回測 4/22 低點附近打第二支腳，會是更好的機會。

中工格局來講創新高的機會還是很大，雖然現階段近 2-3 個交易日是遇拉高後的拉回，但若出現轉強轉折的紅 K，有機會讓創新高的走勢延續。從走勢可以看到還是蠻標準的多頭結構，底底高，只是目前是創高後的拉回整理。

奇鋐 3 月開始格局是偏震盪，漲勢相較 1 月到 3 月初比較的話，4 月的回檔讓多頭力道有減緩，雖不能說是轉空頭，但現在震盪幅度可能仍大，我會建議買黑不買紅，況且奇鋐仍有可能再打第二支腳回測季線附近，介時會是更佳的買點。奇鋐這一波的回檔幅度比雙鴻小，研判奇鋐這次漲幅的強度會勝過雙鴻。

廣達可以說是回檔到算低位階的機會，但同樣，建議買黑不買紅。雖是低檔，但上面 4 月初回檔下來的反壓仍在，會漲漲跌跌慢慢消化壓力的可能性較大，等逢大跌的時候買會比較安全。雖然廣達走勢強過緯創，但觀察緯創從 1 月到現在，其實多數時候是漲漲跌跌，大漲一去買就容易遇回檔，廣達跟緯創的股性還是比較像的。

跟營建狀況比較像，走勢仍是多頭結構，現階段是拉回整理，底底高的格局，有轉強出現轉折會是創新高的機會。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師