外資終結連九賣 回補面板雙虎5.6萬張 再加碼重電族群
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-23 19:47
台股今 (23) 日量縮上漲 188 點，收在 19599 點，靠攏五日線，外資終結連九賣，回頭買超面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 共 5.6 萬張，也加碼重電族群包括大亞 (1609-TW)、大同 (2371-TW) 等。
三大法人合計買超 35.23 億元，外資回頭小買 14.84 億元，自營商續賣 9.38 億元，呈現連九賣，投信再度加碼 29.77 億元，為連八買；期貨方面，外資同步偏多操作，減碼空單未平倉口數 3895 口、空單水位降至 12505 口。
觀察外資買超對象，群創受惠大尺寸面板上漲，獲外資青睞，為買超第一名，大買將近 5 萬張，也加碼大亞與大同共 2.5 萬張，其他如新光金 (2888-TW)、臺企銀 (2834-TW)、中信金 (2891-TW) 與兆豐金 (2886-TW) 也都入列外資買超前十名。
外資賣超則鎖定電子股，提款聯電 2.2 萬張，元大滬深 300 正 2(00637L)、群益證 (6005-TW) 也都破萬張，其他如東元 (1504-TW)、華新 (1605-TW)、耀華 (2367-TW) 等也都遭調節。
投信與自營商與外資都有志一同青睞長榮航 (2618-TW)，買超張數分別達 1.2 萬張、5700 張。
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