外資終結連九賣 回補面板雙虎5.6萬張 再加碼重電族群

台股今 (23) 日量縮上漲 188 點，收在 19599 點，靠攏五日線，外資終結連九賣，回頭買超面板雙虎群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 共 5.6 萬張，也加碼重電族群包括大亞 (1609-TW)、大同 (2371-TW) 等。