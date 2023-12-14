將注意力貨幣化 廣告科技結合AI大數據搶客

廣告科技品牌 OneAD 今 (14) 日發表「2023 注意力衝擊白皮書」，指出消費者的注意力已經成為決定廣告成效的重要因素，且注意力經濟是國際趨勢。OneAD 執行長李素真表示， 透過廣告科技結合 AI 大數據，將注意力貨幣化搶客。

李素真說，OneAD 對消費者的注意力錙銖必較，當品牌輸掉數位戰場的注意力，就等於輸掉品牌競爭力，因此當注意力變成經濟力量，將注意力用貨幣化數量並貼上價格標籤。

至於價格該如何訂定，李素真說明，隨數據科技的進步，可以明確掌握實測數據時，就能用量化的方式，將消費者的注意力數據量化，並以實測的方式貼上貨幣化的數據，不只做量化分析，同時也做深度質化研究。

OneAD 表示「2023 注意力衝擊白皮書」中，除了以量化數據為基礎提出「注意力衝擊指標 (Attention Impact Index, AII)」，更邀請消費者配戴眼動儀進行深度的質化研究，永科學化的方式衡量消費者注意力。

OneAD 運用 AI 大數據分析超過 5000 萬筆的消費者行為，從廣告螢幕占比、凝視時間比以及互動參與比三個面向，量化不同的注意力衝擊，提供品牌與消費者互動最適合的具體量測。另外，透過 CPE 的貨幣化計量單位，有互動才有計費，讓每個注意力都可以貨幣化產生價值。

OneAD 總經理葉毓輝則指出， 善用 AI 科技與廣告科技，將為數位行銷帶來新契機，當 AI 介入後，注意力不再如此空泛、抽象，而是能加以量化、貨幣化的高價值資源，希望達到廣告訊息不再只是「被看見」，而是提升到「可互動」層面，提高廣告成效。