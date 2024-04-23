鉅亨速報 - Factset 最新調查：文曄(3036-TW)EPS預估上修至11.48元，預估目標價為190元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 14:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對文曄(3036-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.27元上修至11.48元，其中最高估值13.94元，最低估值9.51元，預估目標價為190元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.94(13.94)
|20
|最低值
|9.51(9.51)
|18
|平均值
|11.37(11.02)
|18.99
|中位數
|11.48(10.27)
|19.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|893,474,000
|1,052,784,000
|最低值
|767,675,000
|943,370,000
|平均值
|830,697,570
|991,305,000
|中位數
|838,200,000
|978,700,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.24
|8.61
|9.96
|5.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|594,518,813
|571,197,118
|447,896,117
|353,152,195
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3036/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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