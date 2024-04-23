鉅亨速報 - Factset 最新調查：矽力-KY(6415-TW)EPS預估下修至6.3元，預估目標價為400元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對矽力-KY(6415-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.35元下修至6.3元，其中最高估值9.48元，最低估值4.27元，預估目標價為400元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.48(9.48)
|15.31
|22.53
|最低值
|4.27(4.27)
|6.95
|15.61
|平均值
|6.35(6.49)
|12.53
|17.87
|中位數
|6.3(6.35)
|12.6
|16.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,450,000
|27,373,000
|30,946,950
|最低值
|17,875,000
|21,005,000
|27,577,000
|平均值
|19,088,840
|24,433,430
|29,758,660
|中位數
|19,088,010
|24,525,500
|29,979,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.96
|15.95
|61.51
|35.72
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,427,335
|23,511,086
|21,506,066
|13,876,445
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6415/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇