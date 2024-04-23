鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至13.21元，預估目標價為400元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.96元上修至13.21元，其中最高估值16.26元，最低估值11.92元，預估目標價為400元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.26(16.26)
|23.42
|29.08
|最低值
|11.92(10.88)
|13.8
|23.85
|平均值
|13.76(13.5)
|17.53
|26.47
|中位數
|13.21(12.96)
|17.12
|26.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|239,108,000
|293,992,000
|333,878,900
|最低值
|179,324,000
|202,497,000
|333,408,950
|平均值
|203,909,430
|249,323,710
|333,643,920
|中位數
|204,101,130
|251,062,540
|333,643,920
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.46
|10.29
|21.01
|6.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|136,773,409
|107,263,644
|121,905,357
|84,602,841
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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