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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估上修至13.21元，預估目標價為400元

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對技嘉(2376-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.96元上修至13.21元，其中最高估值16.26元，最低估值11.92元，預估目標價為400元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 16.26(16.26) 23.42 29.08
最低值 11.92(10.88) 13.8 23.85
平均值 13.76(13.5) 17.53 26.47
中位數 13.21(12.96) 17.12 26.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 239,108,000 293,992,000 333,878,900
最低值 179,324,000 202,497,000 333,408,950
平均值 203,909,430 249,323,710 333,643,920
中位數 204,101,130 251,062,540 333,643,920

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 7.46 10.29 21.01 6.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		 136,773,409 107,263,644 121,905,357 84,602,841

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2376/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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