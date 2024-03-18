鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至4.28元，預估目標價為112元
鉅亨網新聞中心 2024-03-18 16:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.43元下修至4.28元，其中最高估值5.18元，最低估值4.2元，預估目標價為112元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|5.18(5.18)
|7.22
|7.11
|6.55
|最低值
|4.2(4.2)
|4.99
|6.34
|6.55
|平均值
|4.49(4.56)
|5.71
|6.71
|6.55
|中位數
|4.28(4.43)
|5.6
|6.7
|6.55
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|20,820,000
|20,638,000
|22,063,000
|21,534,750
|最低值
|20,411,000
|18,947,000
|20,178,000
|21,534,750
|平均值
|20,489,920
|19,848,830
|20,864,540
|21,534,750
|中位數
|20,424,000
|19,650,000
|20,608,590
|21,534,750
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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