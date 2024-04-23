鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估下修至16.6元，預估目標價為203.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由16.74元下修至16.6元，其中最高估值18.49元，最低估值15.97元，預估目標價為203.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|18.49(18.49)
|20.9
|22.7
|最低值
|15.97(15.97)
|18.8
|21.86
|平均值
|17.03(17.08)
|19.58
|22.31
|中位數
|16.6(16.74)
|19.42
|22.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|110,409,000
|123,605,180
|140,217,410
|最低值
|72,594,820
|80,405,430
|88,614,420
|平均值
|99,648,130
|103,745,060
|113,973,030
|中位數
|106,958,000
|113,411,000
|113,530,160
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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