彭金隆掌金管會 黃天牧讚學驗俱優 曝卸任後動向

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-17 11:11

準行政院長卓榮泰公布財經內閣人事，由政大商學院副院長彭金隆接掌金管會。金管會主委黃天牧今 (17) 日表示，與彭金隆是舊識，昨 (16) 日已親自致電祝賀，肯定其學驗俱優、資歷完整，將會全力配合交接工作，至於接下來是否考慮回學界或業界？黃天牧笑答「回家裡」。

黃天牧今天前往立院財委會進行專題報告並備質詢，會前受訪時指出，昨天上午準內閣宣布新一波人事後，考量彭金隆可能很忙，因此近中午之際才親自打電話向彭金隆祝賀，並說明已指定金管會主秘蔡福隆擔任交接聯絡窗口，下午隨即指示金管會各局處室，全力配合 520 前的交接準備工作。

黃天牧強調，將積極配合未來新主委接任金管會工作，希望在交接期間提供彭金隆絕對充分的支持、支援、資訊。

被問及是否會找時間與新主委會面交接，黃天牧表示，他與彭金隆教授認識多年，過往曾就保險政策相關議題向其請教過，若彭金隆需要他提供意見，他非常樂於提供過去幾年的心得及想法，供其參考。

至於現在是否感覺如釋重負？黃天牧說，「如釋重負」可能要等到 520 之後，因為金融情勢經緯萬端、瞬息萬變，未來還有一個月，就像台股昨天大跌 500 點，「現在說如釋重負好像不太容易」。