「廣交會」人氣爆棚 中國出口機遇大於挑戰

鉅亨網新聞中心 2024-04-22 10:54

中國外貿熱度如何，「廣交會」是風向標。第 135 屆中國進出口商品交易會已於 15 日開幕，主辦方發布的兩組數據顯示，這個「中國第一展」依然成色十足：一是參展企業數量 2.9 萬家，創下歷史新高；二是境外採購商預註冊人數 14.9 萬，較上屆激增 17.4%。

「廣交會」人氣爆棚，與 3 月出口數據出現反差。海關總署發布的最新數據顯示，3 月出口商品 2,796.8 億美元，年降 7.5%。與前兩個月出口增長 7.1% 相比，數字相差懸殊，有人甚至開始擔憂全年出口憂慮。

中國《經濟日報》指出，3 月出口真的很差嗎？其實不然，高基期是主要原因。去年 3 月疫情防控平穩轉段，國內訂單回補加快，各地拚經濟加速復工復產，帶動去年 3 月出口成長率達 14.8%，是去年單月出口的高點之一。

從 3 月出口商品結構看，汽車、船舶、積體電路等出口仍是亮點，延續了中國中高端製造產品出口較快增長的勢頭。

拉長時間跨度，上季中國出口還釋出諸多新積極信號。比如，除了對新興經濟體保持出口高景氣外，中國對美國和東盟市場的出口均回升至增長區間。

在出口商品方面，除了汽車、船舶等產業鏈條繼續高速增長外，通用機械、家具家電等行業也明顯回升。

從全球需求層面來看，今年 1 月，全球製造業採購經理人指數（PMI）在時隔 16 個月之後重返榮枯線之上，3 月繼續改善，顯示出全球新一輪外需修復和海外補庫周期啟動。