廣東大暴雨！44條河流 超警洪水！

本月 18 日以來，中國廣東省大部降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，北江等河流出現超警洪水，山洪和地質災害多發，部分城鎮局地出現內澇。中央氣象台周日（21 日）晚間 6 時繼續發布暴雨橙色預警、強對流天氣黃色預警。

中央氣象台預計，周日晚間 8 時至周一晚間 8 時，廣西東南部、廣東中東部和南部、福建大部、浙江南部等地有大到暴雨。其中，廣東中東部沿海的部分地區有大暴雨（100～180 毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量 30～60 毫米，局地可超過 80 毫米），局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。