廣東大暴雨！44條河流 超警洪水！
鉅亨網新聞中心 2024-04-22 07:42
本月 18 日以來，中國廣東省大部降暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，北江等河流出現超警洪水，山洪和地質災害多發，部分城鎮局地出現內澇。中央氣象台周日（21 日）晚間 6 時繼續發布暴雨橙色預警、強對流天氣黃色預警。
據《上海證券報》報導，廣東省三防總指揮部周日表示，受強降雨補充影響，北江流域將出現接近百年一遇洪水。另據《新華社》報導，水利部珠江水利委員會說，珠江流域共有 44 條河流出現超警洪水。
中央氣象台預計，周日晚間 8 時至周一晚間 8 時，廣西東南部、廣東中東部和南部、福建大部、浙江南部等地有大到暴雨。其中，廣東中東部沿海的部分地區有大暴雨（100～180 毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量 30～60 毫米，局地可超過 80 毫米），局地有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。
廣東清遠清城區、英德市、佛岡縣、陽山縣，肇慶懷集縣、高要區以及江門新會區均發布停課通知。
清遠市清城區教育局表示，清城區在周日、周一將有持續性暴雨到大暴雨。根據清城區三防指揮部會商研判，為確保民眾生命財產安全，決定周一全區中小學校、幼兒園停課一天，校外培訓、托管機構停止服務，寄宿制學校做好在校師生員工的安全保障工作。
英德市教育局指出，根據《英德市防汛防旱防風防凍應急預案》，為確保師生生命財產安全，決定周一全市中小學校、幼兒園停課一天，校外培訓、托管機構即日起停止服務。
佛岡縣教育局說，為確保民眾生命財產安全，決定周一起全縣中小學校、幼兒園停課，校外培訓、托管機構即日起停止服務。
陽山縣教育局也表示，陽山縣已啟動防汛 Ⅱ 級應急響應，根據《陽山縣防汛防旱防風防凍應急預案》，為確保師生生命財產安全，決定周一全縣中小學校、幼兒園停課一天，校外培訓、托管機構即日起停止服務。
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