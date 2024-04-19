〈美股早盤〉市場重新聚焦降息與通膨 美股漲跌互見

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 21:44

周五中東緊張局勢升級，導致亞股出現「黑色星期五」，不過隨著以色列、伊朗似乎都在淡化此次爆炸事件，市場緊張情緒似乎有所緩解。

道富全球市場高級多資產策略師 Marija Veitmane 表示：「當然，我們不能忽視這些攻擊，但感覺更強勁的通膨和增長數據，以及聯準會降息的重新定價，正在主導市場注意力。」

周五，伊朗半官方的 FARS 通訊社報導稱，位於伊斯法罕西北部的一個軍事基地附近聽到了三聲爆炸聲。隨後伊朗官方表示，防空系統擊落了三架無人機，「目前沒有關於飛彈襲擊的報告」。該地區的所有設施都是安全的，包括重要的核設施。

《紐約時報》稱，截至發稿，以色列和伊朗的反應都很平靜，兩國媒體似乎都在淡化這起攻擊事件。分析師表示，這是在試圖緩和局勢。近一周以來，世界各國領導人一直敦促以色列和伊朗避免在該地區引發更廣泛的戰爭。

市場回調主要是由於對降息預期的減弱所造成的。經濟學家和策略師現在認為，聯準會至少要等到 9 月才會降低利率，並且更多人在考慮今年不降息的可能性。

亞洲早盤油價短暫飆漲逾 3%，全球基準布蘭特原油期貨突破每桶 90 美元。此後，原油期貨回吐了這些漲幅，國際基準原油期貨和 WTI 原油期貨均小幅下跌。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 82.80 點或 0.22%，暫報 37858.18 點

那斯達克下跌 58.16 點或 0.37%，暫報 15543.34 點

標普 500 下跌 2.15 點或 0.04%，暫報 5008.97 點

費半下跌 34.35 點或 0.76%，暫報 4457.36 點

台積電 ADR 下跌 1.57% 至每股 130.19 美元

十年期美債殖利率下跌 4 個基點，至 4.59%

紐約輕原油下跌 0.76%，至每桶 82.10 美元

布蘭特原油下跌 0.84%，至每桶 86.38 美元

黃金上漲 0.24%，至每盎司 2384.85 美元

美元指數下跌 0.17%，至 105.97

焦點個股：

Netflix (NFLX-US) 下跌 8.62%，至 557.92 美元

Netflix 公布第一季營收和獲利超出預期，但也同時表示，明年起不再公布季度會員人數和來自每位用戶的平均營收 (ARPU)。

Netflix 第一季會員總數增長 16%，達到 2.696 億人，遠高於華爾街預期的 2.642 億人。

Netflix 在致股東的季度信中表示，公司的財務指標為營收和營業利潤率，並將參與度 (即客戶在平台上花費的時間) 作為客戶滿意度的最佳指標。

寶潔公司 (PG-US) 下跌 2.10%，至 154.01 美元

寶潔公司上季業績好壞參半，但調升全年獲利財測。

寶潔公司第 3 財季歸屬於公司的淨利為 37.5 億美元，合每股 1.52 美元，高於去年同期的 34 億美元和每股 1.37 美元。

淨銷售額成長 1% 達到 204.1 億美元。剔除收購、資產剝離和外匯後的有機銷售額，本季成長 3%。

派拉蒙環球公司 (PARA-US) 上漲 8.03%，至 11.85 美元

在有報導稱，索尼影視娛樂公司和阿波羅全球管理公司正討論聯合競購收購後，派拉蒙環球公司的股價在周五 (19 日) 盤前交易上漲超過 9%。

派拉蒙目前正在與埃里森 (David Ellison) 領導的獨立工作室 Skydance Media 進行獨家交易談判，但其他投資客敦促派拉蒙探索其他選擇。

華爾街分析：

Fundstrat 研究主管 Tom Lee 表示，投機性投資人不應該立即湧入股市，且市場波動率指標 VIX 已經飆升。波動性上升通常會引發投資人拋售，這可能會給股市帶來短期壓力。