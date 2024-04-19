大盤如劇本演出「島狀反轉」，台積電如何操作?如何逢兇化吉?

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 19:30

台北股市受重大利空沖擊，以色列反擊伊朗，市場擔心戰事擴大，加上 04/18 日台積電法說不如預期等影響，大盤 04/19 盤中重挫千點引動非理性殺盤，也呼應 04/15 日時叮嚀的大盤要開始謹慎小心以對，因此空方島狀，反壓成形，支持漲勢停頓形成反轉，隔日再現中繼空方缺口，更說明上檔短壓形成，短空控盤，因此也提醒需要留意小心操作為宜。

觀盤重點如下：

台積電法說不如預期，但中長多結構不變，逢回找買點!

技術面先前已預示台積電創歷史高後，同樣形成空方島狀支持反轉，而後觸及多方防守缺口 04/08 日 789 元，因此技術操作屬於停利出場，等待回檔後的下波機會，果然台積電也於今日 04/19 日出現法說不如預期的重挫，但短線漲多拉回，不代表中長線多方結束，此波回檔預估時間會拉長，但仍可利用回檔技術找滿足條件的低接時機，買賣都是操作，「等待也是一種操作」，回檔技術的滿足最大關鍵就是等「縮量轉折」機會，拉回多方思考不變。

以伊戰事是否擴大，軍工股題材再增溫，逢回留意關鍵訊號。

技術應用同理，軍工股若要再起，關鍵訊號在於主力再表態訊號，最明顯的差異就是量價齊揚，主力大單回買且主力大單佔當日成交量比重大，配合後市的量能連續則有再起之勢，先前 03/22 日佈局買進雷虎 (8033-TW) 公開實戰操作，一波大漲後來到本周一 04/15 因為以伊軍事衝突激勵軍工股大漲，股價攻漲停 83.4 元，波段再創高 83.8 元之際，但眾人醉，勇於有獨醒的思唯，逢高留意消息面堆積的價差賣訊，自低檔 03/22 日佈局至今可逢高獲利了結超 6 成，實戰操作與記錄。

先前預告大盤島狀反轉，上檔短壓形成，代表後市回檔壓力大，叮嚀在操作難度升高同時請謹慎小心，檢視持股，今日 04/19 大盤大跌千點，技術操作再度見證，而此波回檔也說明技術選股是關鍵，選對個股就能趨吉避兇，如 04/17 日佈局水資源概念股 8473 山林水，利用技術觀察主力表態的多方啟動訊號，連二日二根漲停後，今日難能可貴，大盤重挫，山林水相對強勢，再次見證技術領先作到避險的功能。

股尊勝術老蔡強調，接下來趁盤面依然操作難度高，趁非理性殺盤出現之際，逢回留意一檔化危轉安的好股「小發哥」，AI + 矽智財 + AI 衛星晶片 + 印度網通商機 + AI 降噪，多重題材配合技術面剛出現突破缺口走轉折訊號，缺口為防守位置。只要搜尋 + 訂閱 Youtube：股尊勝術老蔡或 @guzs168，立即來電免費索取「小發哥操作策略」!

股尊勝術老蔡叮嚀：當突發利空重挫時，想在這個投資市場里賺到錢，【平常心】+【保持理性】是必須要培養的，不管您用什麼樣的方式進場後，一旦走勢不如預期，應退場觀望。記住，賺不到沒關係，不出現大賠總可以吧！非理性出現時，要保持冷靜，恐慌而做交易的結果，就是後悔怎麼當初不忍一下，怎麼會在那時追殺，平常心及保持理性是可以訓練的，心境是可以改變的！。

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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