高股息ETF這麼多怎麼選！「領息黃金組合」這樣配

鉅亨網新聞中心 2024-04-19 20:00

台股高股息相關 ETF 今年以來持續吸引市場關注，無論就受益人數、交易量、或新發行的 ETF 募集金額來看，都成為最受青睞的主流。然而，隨著愈來愈多競爭產品出現，高股息相關 ETF 琳瑯滿目，對有些投資人來說，已經多到不知該如何挑選？又該如何搭配呢？

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，雖然高股息相關 ETF 各有不同訴求和特色，然而，某些 ETF 換湯不換藥，相似度達 7 成以上，事實上只要挑兩檔來搭配，就可以滿足投資人不同的需求和偏好。阮蕙慈分析師提出「領息黃金組合法」，只要兩檔，更好管理，又可依行情加減碼，收息更有感、更易規劃！

以近期市場最關注的四檔高股息相關 ETF，00919、00929、00939、00940 為例。從這幾檔 ETF 的前 10 大持股進行比較，就可以發現 00919、00940 持股重疊性極高，前 10 大持股就有 7 檔重疊。在產業分布方面，兩者大致都是電子 76%，傳產 20%，金融約 4% 的配置比重，都是產業相對分散的，以上這兩檔 ETF 只要挑選一檔即可。00919 成立較久，帳上也累積了較多的「收益平準金」，未來配息的底氣強，配息政策也明確，在領息上具有優勢。

至於 00929、00939 這兩檔 ETF 重疊性較高，前 10 大持股也是有 7 檔相同。就持股的產業分布方面來看，00929 是 100% 電子股的配置，而 00939 目前約有 92.5% 是電子股，7.5% 屬於傳產股，兩者也差異不大。以上這兩檔 ETF 只要挑選一檔即可，若以前 10 大持股的未來成長性分析判斷，00929 相對較具潛力。

阮蕙慈分析師提供一個簡單、好用的「領息黃金組合法」：00919+00929，就可以達到以下兩大優勢：

優勢 1：月月領 + 季領。每月的零用花費 + 節日或旅遊預算都有！

優勢 2：成長 + 配息，兼顧！00929 純電子股，成長性高，00919 則兼顧傳產。

00919、00929 這兩檔 ETF 混搭的比例，可以七比三，或三比七。對於比較關心未來成長潛力的投資人來說，00929 可以配置多一點，占七成，剩下三成放在 00919；對於純粹領息為主，想要抱得安心的投資人，00919 可以配置到七成；剩下三成放在 00929。

至於布局的時機：(1) 上升趨勢附近、(2) 資金潮將來前 (例如台股除息旺季)，詳細請見阮蕙慈分析師的影片說明。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

高股息 ETF 怎麼選? 00919 00929 00939 00940 黃金組合法