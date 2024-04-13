〈熱門股〉重電股就是狂 亞力在手訂單破百億 連5根漲停股價創新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-13 09:50

重電廠亞力 (1514-TW) 受惠台電強韌電網計畫，以及半導體客戶電力設備需求強勁，目前在手訂單已突破百億，激勵亞力本周狂漲 5 根停板，漲幅超過 5 成，且股價在周五 (12 日) 以 168 元寫下歷史新高。

亞力本周漲勢驚人，漲幅達 58.49%，更有 4 天亮燈漲停，股價來到新高 168 元，今年以來股價已漲 1.2 倍。觀察三大法人本周籌碼動向，三大法人周一 (8 日) 至周三 (10 日) 連續買超 3 日，合計買超 1.2 萬張，周四 (11 日) 轉賣方，賣超 2538 張，不過周五再回補 6430 張，本周合計買超 1.6 萬張。

亞力指出，目前在手訂單已超過 100 億元，且能見度到 2026 年，部分訂單更看到 2028 年，今年營收朝雙位數成長為目標。國內市場部分，除台電強韌電網計畫以及台鐵標案，半導體廠積極擴廠帶動電力需求，因此亞力也持續配合國內半導體大廠供貨，進一步推升亞力營運。

海外市場方面，持續出貨配電設備至半導體海外廠，部分海外訂單預計今年全數出貨完畢，且取得美國電力公司少量定單。另外，包括日本與新加坡，也都有很好的接單機會。