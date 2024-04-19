應當局要求 蘋果將Threads、WhatsApp自中國App Store下架

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-19 11:43

華爾街日報 (WSJ) 報導，應中國當局要求，蘋果 (AAPL-US) 周五 (19 日) 將 Threads 和 WhatsApp 從中國的應用程式商店下架，成為中國加強網路管制的最新跡象。

蘋果表示，出於國安考量，中國最高網路監管機關要求其撤掉上述兩款 App。蘋果發言人說：「即使我們不同意，也有義務遵守業務所在地的法律。」

為了遵守中國日益嚴格的審查制度和資料安全規範，蘋果在其最大的海外市場採取一系列措施。研調機構 IDC 數據指出，去年蘋果 iPhone 在中國坐擁逾 17% 的市占率，位居榜首。

中國政府去年頒布命令，要求行動 App 開發商和商店必須在今年 3 月以前向監管機構提交備案，使蘋果面臨不得不下架海內外多款 App 的局面。

根據 WSJ 報導，蘋果員工已和中國當局會面，對這些規範實施方式以及對用戶的影響表達擔憂，中國官員隨後告訴蘋果必須嚴格執行這些規定。