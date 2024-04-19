應當局要求 蘋果將Threads、WhatsApp自中國App Store下架
鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-19 11:43
華爾街日報 (WSJ) 報導，應中國當局要求，蘋果 (AAPL-US) 周五 (19 日) 將 Threads 和 WhatsApp 從中國的應用程式商店下架，成為中國加強網路管制的最新跡象。
蘋果表示，出於國安考量，中國最高網路監管機關要求其撤掉上述兩款 App。蘋果發言人說：「即使我們不同意，也有義務遵守業務所在地的法律。」
為了遵守中國日益嚴格的審查制度和資料安全規範，蘋果在其最大的海外市場採取一系列措施。研調機構 IDC 數據指出，去年蘋果 iPhone 在中國坐擁逾 17% 的市占率，位居榜首。
中國政府去年頒布命令，要求行動 App 開發商和商店必須在今年 3 月以前向監管機構提交備案，使蘋果面臨不得不下架海內外多款 App 的局面。
根據 WSJ 報導，蘋果員工已和中國當局會面，對這些規範實施方式以及對用戶的影響表達擔憂，中國官員隨後告訴蘋果必須嚴格執行這些規定。
近年來，北京當局不斷加大對網路領域的打擊力道，強化審查和資料管制，並要求平台營運商管理網路活動。2017 年，蘋果因從中國應用程式商店下架數十款幫助中國用戶翻牆的應用程式而招致批評，中國在 2020 年出手打擊網路遊戲時，蘋果也下架上千款遊戲 App。
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