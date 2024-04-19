〈以伊衝突〉英美宣布 制裁伊朗多名個人、多家實體 反擊伊朗攻擊以色列

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-19 10:00

英國和美國政府周四（18 日）分別發表聲明，宣布制裁伊朗多名個人和多家實體，以反制伊朗對以色列發動的報復性攻擊。

英國政府周四表示，制裁伊朗 7 名個人和 6 家實體，包括對相關個人祭出旅行禁令和資產凍結，對相關實體實施資產凍結措施。

美國財政部同日宣布，制裁伊朗無人機計畫的 16 名個人和 2 家實體、鋼鐵產業的 5 家企業、一家車廠，並對伊朗採取新的出口管制措施。

據《路透》報導，美國總統拜登當天說，此輪制裁的目的，是追究伊朗日前對以色列發動襲擊的責任，制裁目標包括與伊朗伊斯蘭革命衛隊、伊朗國防部、以及與伊朗政府飛彈和無人機計畫有關的領導人和實體。