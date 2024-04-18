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鉅亨速報

盤後速報 - 長興(1717)下週(4月25日)除息0.8元，預估參考價30.35元

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05

長興(1717-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(4月18日)收盤價31.15元計算，預估參考價為30.35元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

長興(1717-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為各種工業用合成樹脂之產銷。印刷電路基板、光阻材料之產銷。特殊化學品。近5日股價下跌4.43%，集中市場加權指數下跌2.65%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/25 31.15 0.8 2.57% 0.0
2023/03/29 32.45 1.2 3.7% 0.0
2022/07/28 33.3 1.5 4.5% 0.0
2021/07/27 40.5 1.5 3.7% 0.0
2020/07/09 34.3 1.4 4.08% 0.0

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