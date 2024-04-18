盤後速報 - 長興(1717)下週(4月25日)除息0.8元，預估參考價30.35元
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:05
長興(1717-TW)下週(4月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(4月18日)收盤價31.15元計算，預估參考價為30.35元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
長興(1717-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為各種工業用合成樹脂之產銷。印刷電路基板、光阻材料之產銷。特殊化學品。近5日股價下跌4.43%，集中市場加權指數下跌2.65%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/25
|31.15
|0.8
|2.57%
|0.0
|2023/03/29
|32.45
|1.2
|3.7%
|0.0
|2022/07/28
|33.3
|1.5
|4.5%
|0.0
|2021/07/27
|40.5
|1.5
|3.7%
|0.0
|2020/07/09
|34.3
|1.4
|4.08%
|0.0
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