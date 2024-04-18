波士頓動力推新版Atlas機器人 180度詭異轉身嚇壞馬斯克

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 17:50

機器人領域的領頭羊波士頓動力公司（Boston Dynamics）最新宣布，將讓旗下的液壓版 Atlas 機器人退役，並將推出全新的電動 Atlas 機器人，動作全新進化，180 度的大動作轉動還把特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克都嚇到了。

為紀念舊版 Atlas 退役，波士頓動力也發表一段影片，當中收錄 Atlas 自 2019 年推出以來一路的成長，包括眾多的失誤鏡頭，而今年 2 月波士頓動力展示新版 Atlas 擁有的新功能，一些增強現實感知能力以及一個專為工廠車間工作而設計的抓取器等，當時媒體猜這些新功能很可能是為母公司現代汽車的汽車製造工作打造。

波士頓動力執行長 Robert Playter 表示，全電動 Atlas 是團隊近 15 年來，致力於人形機器人開發的最新成果，該公司認為可創造出一個能應付廣泛任務的人形機器人，能在製造環境中雙手操作 / 搬運重型且形狀複雜的物體，這些任務複雜度遠超我們先前的機器人模型，未來會將其作為產品投放市場，主要應用於工業、物流等領域。

Playter 還說，電動 Atlas 必須是一款多功能機器人，之所以這麼說是因為目前很少有機器人能將自己執行單一重複任務的能力，並推廣到其他更複雜的任務，現在該公司已掌握了對執行實際工作非常關鍵的技術如動態平衡，不過在通用性方面還有待加強，例如讓機器人從數千種不同的零件中，取出需要用到的零件。

他也提到 AI 將是解決這個問題的關鍵工具之一，在開始大規模生產並向客戶交付這些機器人前，還需要進行大量的產品原型設計和更新。

此外，Playter 指出，該公司為電動 Atlas 設計一系列全新的「緊湊型執行器」，將「專業運動員」的力量整合在小型設備中，新版 Atlas 的關節在力量和活動範圍上已經超越人類，且透過對比也可發現，電動 Atlas 要比液壓 Atlas 更強。

Playter 最後表示，這些具有高度運動範圍的執行器，將賦予電動 Atlas 一系列獨特的動作，進而大大提升其工作效率，若機器人能直接轉身，而不是需要走好幾步來轉動身體，這樣將會更加方便工作。這種靈活性為設計新功能提供了無限可能，我們已經開始享受這種創新的樂趣，並決定與全世界分享。