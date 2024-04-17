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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至-0.24元，預估目標價為21.25元

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 12:10

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.21元下修至-0.24元，其中最高估值0.79元，最低估值-0.8元，預估目標價為21.25元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 0.79(0.79) 1.89 2.5
最低值 -0.8(-0.8) -0.6 2.5
平均值 -0.25(-0.21) 0.82 2.5
中位數 -0.24(-0.21) 0.99 2.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 289,671,000 288,284,000 310,372,020
最低值 254,837,000 271,231,000 310,372,020
平均值 272,107,890 283,849,880 310,372,020
中位數 272,375,000 287,942,260 310,372,020

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -2.37 -2.39 6.44 0.36
營業收入
(單位：新台幣千元)		 247,964,437 246,792,674 370,685,141 270,955,381

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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