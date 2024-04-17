鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至12.95元，預估目標價為277.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-17 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.84元上修至12.95元，其中最高估值13.88元，最低估值12.03元，預估目標價為277.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|13.88(13.88)
|19.28
|22.97
|最低值
|12.03(12.03)
|14.59
|22.97
|平均值
|12.92(12.9)
|16.97
|22.97
|中位數
|12.95(12.84)
|17.28
|22.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|42,291,130
|50,925,120
|59,870,010
|最低值
|38,367,000
|43,581,000
|59,870,010
|平均值
|40,002,280
|46,728,230
|59,870,010
|中位數
|39,743,960
|46,223,190
|59,870,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.25
|8.86
|5.41
|3.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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