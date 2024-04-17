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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至12.95元，預估目標價為277.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-17 12:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.84元上修至12.95元，其中最高估值13.88元，最低估值12.03元，預估目標價為277.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 13.88(13.88) 19.28 22.97
最低值 12.03(12.03) 14.59 22.97
平均值 12.92(12.9) 16.97 22.97
中位數 12.95(12.84) 17.28 22.97

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 42,291,130 50,925,120 59,870,010
最低值 38,367,000 43,581,000 59,870,010
平均值 40,002,280 46,728,230 59,870,010
中位數 39,743,960 46,223,190 59,870,010

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 7.25 8.86 5.41 3.82
營業收入
(單位：新台幣千元)		 30,043,950 32,785,064 26,607,474 23,398,323

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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