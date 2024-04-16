習近平見德國總理 稱中德要客觀看待產能問題

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-16 15:00

中國國家主席習近平周二（16 日）在北京釣魚台國賓館會見德國總理蕭茲，他表示，要從長遠、戰略角度看待雙邊關係，並強調中德要客觀看待產能問題。



據《央視》報導，習近平表示，當前世界百年變局加速演進，人類社會面臨的挑戰增多，要解決這些問題，離不開大國合作。

習近平說，中德是世界第二、第三大經濟體，鞏固和發展中德關係的意義超越雙邊關係範疇，對亞歐大陸乃至整個世界都有重要影響。兩國要從長遠和戰略角度看待雙邊關係，攜手為世界注入更多穩定性和確定性。

習近平進一步指出，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係 10 周年。10 年來，儘管國際形勢發生很大變化，但中德始終穩健發展雙邊關係，不斷鞏固和深化各領域合作，為兩國各自發展提供了動力。

習近平強調，中德要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。



中德領導人也針對就烏克蘭危機交換意見，習近平說，當前形勢下，為防止衝突螺旋式升級，甚至走向失控，各方應共同致力於早日恢復和平。為此，他認為應該把握以下幾個原則：

一要以和平穩定大局為重，不要謀求一己私利。

二要為局勢降溫，不要拱火澆油。

三要為恢復和平累積條件，不要進一步激化矛盾。

四要減少對世界經濟的負面影響，不要破壞全球供應鏈穩定。



據《彭博》報導，蕭茲在與習近平舉行會談前指出，他會提及貿易規則、烏克蘭戰爭、氣候變遷等問題。