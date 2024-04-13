〈能源盤後〉市場權衡中東局勢 原油盤中觸及6個月高點 最終回落 本周下跌

鉅亨網編譯許家華 2024-04-13 06:34

國際油價周五 (12 日) 收高，伊朗攻擊以色列的風險導致 WTI 原油和 Brent 原油價格上漲至 6 個月以來最高盤中水準，但尾盤價格自高點回落，導致本周油價下跌。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 64 美分或近 0.8%，收每桶 85.66 美元，本周仍下跌 1.4%。盤中高點達 87.67 美元，為近月 WTI 去年 10 月以來最高盤中價格。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 71 美分或 0.8%，收每桶 90.45 美元，自盤中高點 92.18 美元回落。本周仍下跌 0.8%。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.80 美元。本周上漲 0.5%。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.69 美元，但本周下跌 3.2%。

5 月交割的天然氣價格上漲 0.3%，收每百萬 Btu 1.77 美元，但本周下跌 0.8%。

市場推動力

分析師表示，市場擔憂中東衝突擴大，繼續擾亂石油市場。

原油價格周三飆漲，係因新聞報導稱美官方認為伊朗即將攻擊以色列，報復 4 月 1 日以色列襲擊導致伊朗伊斯蘭革命衛隊高級指揮官死亡的行動。

美銀資產管理公司資深投資策略師 Rob Haworth 指出，加薩衝突擴大，伊朗和以色列之間恐直接衝突，從而推高油價的地緣政治風險溢價。投資者已在當前價格中反映此風險。

他表示，雖然伊朗仍受到美國制裁，限制了其潛在產量，但更深入的衝突可能導致制裁增加，許會進一步限制伊朗石油產量。