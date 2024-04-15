〈陸港盤後〉中國「國九條」3.0來了 A股同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（15 日）收盤同步走高，滬指漲 1.26%，國務院表示，要提高公司上市標準、打擊非法售股，並加強股利配發監管。

滬指周一收盤漲 1.26% 報 3,057.38 點，深證成指大漲 1.53% 報 9,369.7 點，創業板指勁漲 1.85% 報 1,795.52 點。兩市成交額合計人民幣 9,971 億元，「北向資金」淨買入 81.08 億元。

旅遊出行、家居、環保類股下跌，農業、有色、石油、房地產、汽車、醫藥等族群走低，保險、券商、銀行類股強勢拉升，煤炭、電力族群上揚。

香港恒生指數周一收盤跌 0.72%，報 16,600.46 點，恒生科技指數跌 0.92%，報 3,442.49 點。

時隔 10 年，中國資本市場迎來第三個「國九條」，國務院上周五印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若干意見》，提出了未來五年、2035 年和本世紀中葉資本市場的發展目標，為資本市場改革指明方向和路徑。

這是繼 2004 年、2014 年兩個「國九條」之後，國務院再次提出資本市場指導性文件。

《關於加強監管防範風險推動資本市場高品質發展的若干意見》共有九個部分，又被稱為資本市場新版「國九條」，內容涵蓋嚴格上市公司持續監管、增強下市監管力道、加強證券基金機構監管等方面。

北京投資銀行香頌董事 Shen Meng 認為，國際市場對地緣政治風險較敏感，中國市場則受國內政策影響。新措施有利於改善資本市場資源配置，為境內優質股票帶來堅實支撐。

海通首席經濟學家荀玉根表示，新「國九條」就完善發行上市制度、強化持續監管、健全下市制度等方面提出一系列政策，進一步把好上市公司「入關口」、暢通「出關口」，推動上市公司提升投資價值。

荀玉根認為，持續監管能有效淨化資本市場發展生態，增強資本市場的吸引力。比如，2022 年 A 股分紅持續性與發達市場仍存在一定差距，A 股連續 10 年分紅上市公司的比率為 31%，不如美國的 44%、日本的 76%。