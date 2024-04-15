中國面板業冬去春來 京東方估Q1淨利暴增304%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-15 14:00

據《第一財經》報導，京東方上周四發布今年第 1 季業績預告，表示歸母淨利潤將較去年同期驟增 223%～304% 至人民幣 8 億～10 億元，主要是因為受益於良好供給格局、下游需求提前釋放，顯示面板行業的景氣在春節後顯著回暖。

在液晶面板方面，需求受體育賽事備貨和漲價預期影響，終端客戶訂單提前釋放。顯示面板企業在供給端堅持「按需生產」，今年 2 月受春節、歲修影響，產能利用率維持在較低水準，一度只有 50%，3 月產能利用率快速提升，恢復到約 80%。液晶電視面板價格從 2 月起全面上漲，3 月漲幅擴大。

OLED 面板方面，京東方第 1 季出貨量保持增長，全年出貨量目標為 1.6 億片，年增逾 30%。

去年京東方陷入低谷，營收下降 2.16% 至 1,745 億元，歸母淨利潤銳減 66.22% 至 25.47 億元。

群智咨詢（Sigmaintell）總經理李亞琴預估，2023 年全球面板廠營收出現低谷後，2024 年是轉折年。2023 年全球顯示面板業營收為 934.6 億美元（含液晶、OLED 等面板），約下降 7.6%。

李亞琴預測 2024 年全球面板廠商銷售收入將增長約 11% 至 1,033 億美元左右。

李亞琴預估，京東方 2024 年整體營收將重現增長。一是液晶電視面板市場回暖，京東方在營收和盈利上受惠；二是 IT 產品顯示面板業務的競爭也出現緩和跡象；三是 OLED 中小尺寸領域滲透率提升，價格競爭趨緩，OLED 面板的營收將持續提升。

此外，面板產業正進一步優勝劣汰。中國面板廠將在全球液晶面板行業扮演規則制定者的角色。「這個變化既是機會，也是挑戰。」群智咨詢 IT 事業部研究總監李亞妤說，從機會看，中國廠商將提高行業影響力，改善營收。從挑戰看，中國廠商需要為建立行業生態、創造行業價值負責。