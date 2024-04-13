GL捲入保險詐欺醜聞 巴菲特去年撤資 實則恐知情不報？

鉅亨網新聞中心 2024-04-13 12:06

近日，知名人壽與健康保險提供者 Globe Life(GL-US)成為市場焦點。Globe Life 周四 (11 日) 股價暴跌超過 50%，創下近十餘年來新低，但周五 (12 日) 卻出現驚人反彈，漲幅超過 20%，其劇烈波動的股價背後，隱藏著令人震驚的保險詐欺醜聞。

據悉，此次股價暴跌的導火線是一家名為 Fuzzy Panda Research 的做空機構公開披露了對 GL 的空頭頭寸，並嚴厲指控該公司及其子公司 American Income Life(AIL) 存在多起保險欺詐行為 。

Fuzzy Panda Research 在詳盡的報告中指出，AIL 在 2023 年的人壽保險業務中，約 61% 的年度保費 (ALP) 涉嫌欺詐，涉及金額超過 2 億美元，占公司當年總 ALP 的 60% 以上。

更令人震驚的是，儘管有少數「無詐欺」銷售團隊存在，但僅佔總 ALP 的 2%，而有 7% 的 ALP 雖涉嫌詐欺但未得到充分證實。 這項數據無疑暴露了公司內部監管的嚴重缺失和管理階層對詐欺行為的縱容。

此外，調查還發現，GL 及其子公司的高層管理被指控實施了系統化的回扣和賄賂計畫，涉及金額高達 6500 萬美元。 該計畫透過複雜的財務操作和第三方帳戶進行資金流轉，以逃避監管審查並隱藏資金的真實流向。 同時，涉案管理層也被指控利用公司資源進行個人投資和交易，嚴重侵蝕了公司的資產和股東價值。

值得注意的是，前銷售副總裁 Scott Dehning 曾試圖透過發送超過 200 封電子郵件向公司高層報告 AIL 部門的詐欺活動，但這些警告並未引起管理層的足夠重視或採取有效的解決措施。 這種對內部不道德行為的漠視不僅違反了公司治理的基本原則，也可能觸犯了反賄賂和反腐敗法律，對 GL 的公眾形象和商業運作構成了直接威脅。

然而，就在市場對 GL 的未來充滿擔憂之際，今日公司股價卻出現了驚人的反彈。 這主要是因為公司對 Fuzzy Panda Research 的指控作出了強烈否認。 GL 公司在正式聲明中表示，做空機構的報告有嚴重誤解和誤導，並強調其業務和財務活動均符合法律和行業規範。

同時，巴菲特撤資 GL 的決策也引發了市場的廣泛關注。身為波克夏 ‧ 哈撒韋公司的掌舵人，巴菲特一直是 GL 的長期投資者。

然而，去年巴菲特決定出售其在 GL 的全部持股，並在年度信中提到，此決策主要反映出他對保險業務中管理階層信任的考量，並在年度信中強調，在保險業中，他學到了「應該避免什麼樣的人」的重要教訓。

儘管巴菲特未直接提及 GL 管理層的詐欺事件，但他的撤資行為與 GL 管理層的問題幾乎同時被揭露，使得市場普遍推測這是他出售股份的一個重要因素。

巴菲特的撤資行為以及 GL 的內部詐欺醜聞無疑為公司的公共形象和商業運作帶來了巨大打擊，多年來累積的市值在一天之內可能化為烏有，這對公司的股東和投資者而言是沉重的打擊。

同時，這起事件也引發了外界對波克夏公司治理和內部監控機制的質疑。 如果高階主管的不當行為早有跡象，那麼這些資訊理應早已上報給巴菲特等高層決策者，這些行為是否也遭忽略？