〈能源盤後〉交易員衡量伊朗攻擊以色列風險 油價走低

鉅亨網編譯許家華 2024-04-12 06:41

國際油價周四 (11 日) 下跌，在前一日上漲後盤整，係因投資者權衡伊朗發動襲擊、報復以色列的可能性。日前以色列轟炸伊朗駐敘利亞大使館。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.19 美元或 1.4%，收每桶 85.02 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 74 美分或 0.8%，收每桶 89.74 美元。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.77 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.8%，收每加侖 2.66 美元。

5 月交割的天然氣價格大跌 6.4%，收每百萬 Btu 1.76 美元，經歷過去 4 個交易日上漲後回落。

市場推動力

Exinity 首席市場分析師 Han Tan 表示，只要中東可能發生更廣泛衝突的擔憂情緒未消散，基準原油價格就處於非常有利的環境中。

本周迄今油價走跌，但本月油價仍上升。

周三 WTI 和 Brent 原油價格漲逾 1%，係因新聞報導稱伊朗即將發動攻擊，引發大眾對中東衝突擴大的擔憂。一旦中東衝突擴大，恐影響該石油資源豐富地區的原油供應。

儘管受到美國制裁，伊朗仍是石油輸出國組織 (OPEC) 第三大生產國。「如果伊朗真的攻擊以色列，油價必然會下意識地飆升。」Tan 說。

以色列 4 月 1 日攻擊伊朗駐大馬士革大使館，造成伊斯蘭革命衛隊數名高級指揮官喪生。

在美方表示，伊朗或其代理人可能即將對以色列資產發動攻擊後，德國漢莎航空往返德黑蘭的航班暫停時間延長至周六，理由是中東地區存在許多安全風險。

ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 表示，油價一路上漲至 3 月底和 4 月初，中東緊張局勢加劇「顯然是油價上漲的一個原因」。

「然而，現下地緣政治風險的增加，是在石油市場已經趨緊的情況下發生的。」他們指出，由於 OPEC+ 成員國將自願減產 220 萬桶 / 日的舉措延長實施至第二季，市場已陷入短缺。ING 認為，第二季供應不足約 100 萬桶 / 日。

他們表示，隨著北半球進入夏日駕駛季，應該可為未來幾個月的市場提供良好的支撐。

「OPEC + 將成為下半年前景的關鍵。額外的自願減產將於 6 月底到期，因此市場今年下半處於小幅剩餘。然而，主要的上行風險是，如果 OPEC+ 決定延長自願減產舉措，將進一步收緊市場。」他們寫道。

OPEC 發布月報，維持今明兩年石油需求成長預測分別在 220 萬桶 / 日和 180 萬桶 / 日不變。針對非 OPEC 的供應成長，OPEC 預期今年自先前的 110 萬桶 / 日下降至 100 萬桶 / 日，而 2025 年的預期下調 100 萬桶 / 日，達 130 萬桶 / 日。

Tan 指出，國際能源總署 (IEA) 將於周五發布月報，同時中國、日本和歐洲等主要經濟體也將發布關鍵數據，這些數據可能會在周末前影響油價。

「短期內，石油多頭仍會受到每桶 100 美元關卡的誘惑，即使他們分析了當前供需狀況。」他說。

與此同時，天然氣期貨價格周四跌逾 6%，較年初交易價格下跌近 30%。