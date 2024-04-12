盤後速報 - 廣穎(4973)下週(4月19日)除息2元，預估參考價40.8元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05
廣穎(4973-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(4月12日)收盤價42.80元計算，預估參考價為40.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）
廣穎(4973-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為快閃記憶體相關產品之製造及買賣。記憶體模組之製造及買賣。近5日股價上漲0.72%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/19
|42.80
|2.0
|4.67%
|0.0
|2023/04/14
|29.2
|2.0
|6.85%
|0.0
|2022/04/14
|24.25
|1.0
|4.12%
|0.0
|2021/04/13
|27.4
|1.0
|3.65%
|0.0
|2020/04/13
|26.9
|1.2
|4.46%
|0.0
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