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鉅亨速報

盤後速報 - 廣穎(4973)下週(4月19日)除息2元，預估參考價40.8元

鉅亨網新聞中心 2024-04-12 17:05

廣穎(4973-TW)下週(4月19日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(4月12日)收盤價42.80元計算，預估參考價為40.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月12日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣穎(4973-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為快閃記憶體相關產品之製造及買賣。記憶體模組之製造及買賣。近5日股價上漲0.72%，櫃買市場加權指數下跌0.1%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/19 42.80 2.0 4.67% 0.0
2023/04/14 29.2 2.0 6.85% 0.0
2022/04/14 24.25 1.0 4.12% 0.0
2021/04/13 27.4 1.0 3.65% 0.0
2020/04/13 26.9 1.2 4.46% 0.0

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