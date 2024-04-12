鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至19.7元，預估目標價為660元
鉅亨網新聞中心 2024-04-12 08:11
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由19.21元上修至19.7元，其中最高估值22.76元，最低估值16.95元，預估目標價為660元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|22.76(22.76)
|31.71
|最低值
|16.95(16.95)
|20.3
|平均值
|19.7(19.62)
|26.81
|中位數
|19.7(19.21)
|27.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|15,664,000
|20,136,000
|最低值
|14,181,000
|16,487,800
|平均值
|15,104,900
|18,211,400
|中位數
|15,245,110
|18,530,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.28
|14.68
|13.12
|12.88
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,712,629
|13,856,991
|14,257,907
|12,214,199
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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