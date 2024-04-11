矽統大漲40%，佳能大漲32%，所羅門大漲1.57倍，隱藏機器人3XXX接棒演出

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 18:00

美國 CPI 高於市場預期，市場預期聯準會降息時間點延後，美股回測，這邊要留意費半跌破月線，月線下彎，如不能快速站回，會有轉弱疑慮；由於台股發放股利資金活水加上新 ETF 要發行，資金動能充足，加權指數多方趨勢沒有改變，多頭就是觀察支撐，短線支撐 10 日線沒有跌破，多方都是強勢控盤，持續偏多操作，震盪就是找佈局機會，只是資金輪動快速，這時候避開三高股，高短期均線乖離率，高漲幅，高本益比，尋找股價低檔轉強的優質股，更有波段獲利空間。

大華國際投顧蘇建豐表示，市場對於 AI 較有共識，有題材有營收有未來性，股價就容易攻擊。

大華蘇建豐找到一檔「隱藏機器人 3XXX」，公司深耕智慧型機器人已久，能夠快速切入 AI 商機，今年營收將會倍增，股價剛站上月線，股價 3X 元，將會比價百元所羅門，潛在上漲空間高達 + 80% 以上，所羅門第二發動，不要錯過。

AI 浪潮之下，AI 晶片要算力要提升晶片效能，就要 CoWoS 先進封裝以及水冷液冷散熱，這就是投資機會。

大華蘇建豐直接公開操作，健策第二 - 一詮 (2486-TW)，打入 CoWoS 供應鏈，高階均熱片下半年開始出貨，今年預估獲利 3~5 元，第一波操作 51~76.6 元，大賺 + 50%，第二波操作震盪持續佈局，本益比 18 倍，還有上漲空間，重點是跟著大華蘇建豐第一時間佈局，獲利更輕鬆。

CoWoS 供不應求，萬潤 (6187-TW)，辛耘(3583-TW)，弘塑(3131-TW) 領軍攻擊，缺點是本益比過高，例如，辛耘今年預估獲利 10 元，股價最高來到 386.5 元，本益比高達 38 倍，但是 CoWoS 飆股 - 迅得(6438-TW)，CoWoS 預計下半年通過台積電認證出貨，營收會大幅度跳升，今年預估獲利 10 元，目前本益比 13 倍，跟辛耘就有比價空間，潛在上漲空間 50% 以上，跟著大華蘇建豐低檔卡位，簡單大獲利。

蘇建豐指出，AI 伺服器年複合成長率 50%，AI PC 引發 NB 換機潮，年複合成長率 83%，AI 手機明年出貨量預估達到 5 億支，股價整理過或下跌較深的相關族群可以開始關注，例如，世芯 - KY(3661-TW)，愛普 (6531-TW)，緯創(3231-TW)，宏碁(2353-TW)，華碩(2357-TW) 等等。

「雙龍出海 3XXX」，今年汽車和網通高階 PCB，會有雙位數成長，加上新產能會更進一步成長，股價完成底部型態，今年預估獲利 6~8 元，本益比才 15 倍，投信剛開始佈局，潛在上漲空間高達 50%，現在就是起漲點，可以重壓的飆股，趕緊上車，還有「三引擎飆股 5XXX」一起接棒演出。

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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