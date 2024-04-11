盤後速報 - 大展證(6020)下週(4月18日)除息0.9元，預估參考價18.8元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05
大展證(6020-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。
以今日(4月11日)收盤價19.70元計算，預估參考價為18.8元，息值合計為0.9元，股息殖利率4.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
大展證(6020-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及營業處所受託買賣有價證券。在集中交易市場及營業處所自行買賣有價證券。承銷有價證券、期貨交易輔助人及有價證券買賣融資融券業務。近5日股價上漲4.17%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/18
|19.70
|0.8992
|4.56%
|0.0
|2022/04/14
|24.45
|2.3782
|9.73%
|0.0
|2021/07/27
|22.2
|0.7225
|3.25%
|0.0
|2020/08/03
|14.55
|0.3247
|2.23%
|0.0
|2019/09/04
|12.9
|0.026639
|0.21%
|0.0
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