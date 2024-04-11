search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 大展證(6020)下週(4月18日)除息0.9元，預估參考價18.8元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

大展證(6020-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(4月11日)收盤價19.70元計算，預估參考價為18.8元，息值合計為0.9元，股息殖利率4.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

大展證(6020-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為在集中交易市場及營業處所受託買賣有價證券。在集中交易市場及營業處所自行買賣有價證券。承銷有價證券、期貨交易輔助人及有價證券買賣融資融券業務。近5日股價上漲4.17%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 19.70 0.8992 4.56% 0.0
2022/04/14 24.45 2.3782 9.73% 0.0
2021/07/27 22.2 0.7225 3.25% 0.0
2020/08/03 14.55 0.3247 2.23% 0.0
2019/09/04 12.9 0.026639 0.21% 0.0

最新相關新聞






Empty