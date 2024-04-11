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鉅亨速報

盤後速報 - 大學光(3218)下週(4月18日)除息7元，預估參考價263.5元

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05

大學光(3218-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(4月11日)收盤價270.50元計算，預估參考價為263.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

大學光(3218-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為光學眼鏡產品買賣。品牌授權、眼科儀器設備引進租賃、眼科藥品耗材銷售。商圈評估及展店規劃裝潢、醫療院所顧問諮詢服務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/04/18 270.50 7.0 2.59% 0.0
2023/08/25 359.0 6.0 1.67% 0.6
2022/08/26 355.5 0.0 0.0% 0.5
2022/04/21 268.0 5.0 1.87% 0.0
2021/04/15 295.5 4.2 1.42% 0.0

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