盤後速報 - 大學光(3218)下週(4月18日)除息7元，預估參考價263.5元
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 17:05
大學光(3218-TW)下週(4月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(4月11日)收盤價270.50元計算，預估參考價為263.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率2.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
大學光(3218-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為光學眼鏡產品買賣。品牌授權、眼科儀器設備引進租賃、眼科藥品耗材銷售。商圈評估及展店規劃裝潢、醫療院所顧問諮詢服務。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.4%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/04/18
|270.50
|7.0
|2.59%
|0.0
|2023/08/25
|359.0
|6.0
|1.67%
|0.6
|2022/08/26
|355.5
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/04/21
|268.0
|5.0
|1.87%
|0.0
|2021/04/15
|295.5
|4.2
|1.42%
|0.0
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