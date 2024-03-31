鉅亨速報 - Factset 最新調查：大學光(3218-TW)EPS預估上修至13.85元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心 2024-03-31 08:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對大學光(3218-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.34元上修至13.85元，其中最高估值14.05元，最低估值12.56元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|14.05(14.05)
|17
|20.5
|最低值
|12.56(12.56)
|14.31
|20.5
|平均值
|13.62(13.62)
|15.85
|20.5
|中位數
|13.85(13.85)
|16.05
|20.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4,699,930
|5,455,410
|6,389,820
|最低值
|4,373,680
|4,839,980
|6,389,820
|平均值
|4,518,770
|5,155,100
|6,389,820
|中位數
|4,515,000
|5,162,500
|6,389,820
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|12.34
|10.64
|7.82
|6.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,082,256
|3,494,057
|2,631,801
|2,053,141
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3218/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇