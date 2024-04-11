韓國會選舉反對黨拿下192席 選民給總統尹錫悅的嚴厲審判

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 16:54

南韓國會選舉正式落幕，今 (11) 日公布的最新票數數據顯示在野黨共同民主黨獲得壓倒性勝利，即將於 5 月 10 日迎來就任兩周年的南韓總統尹錫悅面對慘敗的現實，剩餘 3 年任期難逃跛鴨總統命運，這次選舉也凸顯南韓民眾對尹錫悅政府的嚴厲審判，讓他第一次在全國性選舉中嚐到失敗的滋味。

南韓本次大選投票率 67%，創 32 年來國會選舉以來新高，但輿論對此喜憂參半，《中央日報》報導指出，投票率提高原因之一是實施提前投票制度，但另一不可否認的現象是投票率與仇恨政治同時上升。相當一部分選民投票的目的是阻止他們視為敵人的政治團體上台，或阻止對方成為多數黨，投票是為了審判對方，有分析認為，朝野兩大黨互相打出「審判論」的旗幟，不僅讓支持者團結一致，也提高無黨派選民對選舉的關注。

首爾大學社會學教授張德鎮昨 (10) 日在《中央日報》刊文指出，這是南韓政治史上將相互抹黑和仇恨發揮到極致的一場選舉，西方媒體也看到這一點，《法新社》報導也稱這次南韓國會選舉毫無實質的政策辯論，朝野只是尖銳地呼籲「監禁」李在明或「懲罰」尹錫悅。 隨之而來的是網路上的仇恨言論和虛假訊息，專家擔心這可能會導致更多的攻擊。

分析人士表示，雙方都專注於妖魔化對方，而不是提出政策建議，執政黨稱李在明及其政黨是罪犯，在野黨則示警稱尹錫悅領導下的國家正變成獨裁國家，蓋洛普韓國分析師 Heo Jinjae 更稱自己從未見過這樣的選舉。

國外媒體法新社、英國《衛報》等媒體也注意到，南韓這次選舉是在民眾極端不滿中進行，《衛報》報導指出，蔥在近幾周從烹飪食材變為選民對物價上漲感到憤怒的象徵，社群媒體充斥著蔥的表情包跟哽圖，法新社也報導稱在野黨抓住尹錫悅稱蔥價格合理的失言，利用蔥來動員選民，為此南韓選委會甚至禁止選民帶著蔥進入投票所，引發軒然大波。

根據最新公布的統計數據，共同民主黨在此次大選獲得 175 席，執政黨國民力量黨 108 席，剛成立一個月的祖國革新黨則斬獲 12 席。奧斯陸大學韓國研究教授 Vladimir Tikhonov 表示，李在明領導的共同民主黨以壓倒性優勢獲勝，他將被視為「最有可能的下一任總統」。