韓國會選舉反對黨拿下192席 選民給總統尹錫悅的嚴厲審判
鉅亨網新聞中心 2024-04-11 16:54
南韓國會選舉正式落幕，今 (11) 日公布的最新票數數據顯示在野黨共同民主黨獲得壓倒性勝利，即將於 5 月 10 日迎來就任兩周年的南韓總統尹錫悅面對慘敗的現實，剩餘 3 年任期難逃跛鴨總統命運，這次選舉也凸顯南韓民眾對尹錫悅政府的嚴厲審判，讓他第一次在全國性選舉中嚐到失敗的滋味。
南韓本次大選投票率 67%，創 32 年來國會選舉以來新高，但輿論對此喜憂參半，《中央日報》報導指出，投票率提高原因之一是實施提前投票制度，但另一不可否認的現象是投票率與仇恨政治同時上升。相當一部分選民投票的目的是阻止他們視為敵人的政治團體上台，或阻止對方成為多數黨，投票是為了審判對方，有分析認為，朝野兩大黨互相打出「審判論」的旗幟，不僅讓支持者團結一致，也提高無黨派選民對選舉的關注。
首爾大學社會學教授張德鎮昨 (10) 日在《中央日報》刊文指出，這是南韓政治史上將相互抹黑和仇恨發揮到極致的一場選舉，西方媒體也看到這一點，《法新社》報導也稱這次南韓國會選舉毫無實質的政策辯論，朝野只是尖銳地呼籲「監禁」李在明或「懲罰」尹錫悅。 隨之而來的是網路上的仇恨言論和虛假訊息，專家擔心這可能會導致更多的攻擊。
分析人士表示，雙方都專注於妖魔化對方，而不是提出政策建議，執政黨稱李在明及其政黨是罪犯，在野黨則示警稱尹錫悅領導下的國家正變成獨裁國家，蓋洛普韓國分析師 Heo Jinjae 更稱自己從未見過這樣的選舉。
國外媒體法新社、英國《衛報》等媒體也注意到，南韓這次選舉是在民眾極端不滿中進行，《衛報》報導指出，蔥在近幾周從烹飪食材變為選民對物價上漲感到憤怒的象徵，社群媒體充斥著蔥的表情包跟哽圖，法新社也報導稱在野黨抓住尹錫悅稱蔥價格合理的失言，利用蔥來動員選民，為此南韓選委會甚至禁止選民帶著蔥進入投票所，引發軒然大波。
根據最新公布的統計數據，共同民主黨在此次大選獲得 175 席，執政黨國民力量黨 108 席，剛成立一個月的祖國革新黨則斬獲 12 席。奧斯陸大學韓國研究教授 Vladimir Tikhonov 表示，李在明領導的共同民主黨以壓倒性優勢獲勝，他將被視為「最有可能的下一任總統」。
分析人士指出，今日結果顯示南韓民眾對尹錫悅兩年的執政感到強烈憤怒，《南華早報》則分析指出選民透過投票表達他們對生活水準下降與物價高漲的憤怒與沮喪。傳統上，對北韓核威脅的擔憂會激勵保守派選民，但如今，經濟困境尤其是菜價飆漲已成為人們關注的焦點。
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