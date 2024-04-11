00929配息加碼到0.2元，我也要加碼嗎？

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 20:30

復華台灣科技優息 ETF(00929-TW) 宣布將配息加碼到 0.2 元，若以 4 月 9 日收盤價 20.94 元計算，年化配息率高達 11.46%！投資人是否值得加碼？（00929 除息日為 4 月 23 日，因此最晚需在 4 月 22 日買進，才能參與這一次的配息，股息發放日則是 5 月 20 日）。

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，對於存股領息族而言，00929 在高配息上確實相當具有優勢，可列入高配息需求者的優先選擇之一。從它的收益平準金來看，目前已經累積達到 0.41 元，代表配息的底氣非常強，就算這次配發 0.2 元之後，帳上都還有 0.21 元的收益平準金可供未來配息。況且六月進入台股除權息旺季，收益平準金的累積速度勢必又會更加快！

然而，阮蕙慈分析師也提醒，一般投資人不需要過度看重「息收」而忽略了「資本利得」這個重要的因素。00929 所追蹤的指數是台灣指數公司所編製的「特選臺灣科技優息指數」，它在選股邏輯上並未特別強調高配息，而是獲利和成長性比股息更重要。

00929 是一檔成分股 100% 都是科技股的 ETF，主要選股邏輯是上市櫃市值前 200 大的公司（市值大於 50 億），經過流動性檢驗、連續三年 ROE>0，再考慮波動度、殖利率、長短期本益比乖離、股息變異性等因素，遴選出 40 檔持股，單一持股上限 10%。從這樣的選股邏輯來看，獲利和成長性才是最主要考量！

對於 00929 的未來獲利和成長性而言，最簡單的判斷方法，就是從該 ETF 的前十大持股來觀察。目前 00929 前十大持股包含了聯發科、聯詠、瑞昱、群光、日月光投控、大聯大、力成、聯強、京元電、聯電等公司，有關這幾家公司的產業基本面以及營運展望，可參考阮蕙慈分析師的影片說明。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

00929 配息加碼到 0.2 元! 我也要加碼嗎?

金融阮實力 LINE: @power8888

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