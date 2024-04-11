中國3月CPI僅升0.1% 通縮仍是經濟復甦一大威脅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-11 10:45

最新數據顯示，中國 3 月消費者物價指數（CPI）年升 0.1%，生產者物價指數（PPI）的降幅也擴大至 2.8%，凸顯通貨緊縮仍是經濟復甦的一大威脅。

中國國家統計局周四（11 日）發布的數據顯示，3 月 CPI 較一年前攀升 0.1%，升幅小於前值的 0.7% 和經濟學家原估的 0.4%。扣除食品和能源價格的核心 CPI，年升 0.6%，升幅也小於 2 月的 1.2%。

3 月 PPI 較去年同期下降 2.8%，降幅大於 2 月的 2.7%，是連續第 18 個月下滑，寫下 2016 年以來最長頹勢。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，3 月受節後消費需求季節性回落、市場供應總體充足等因素影響，與前月相比，全國 CPI 出現季節性下降，與去年同期相比，增幅有所回落。

《彭博》指出，在中國房地產持續低迷、就業市場疲弱之際，最新數據顯示國內需求正艱難地維持回升動能，這可能會打擊投資人對中國今年實現 5% 左右成長目標的信心。

最新物價數據也可能導致政府面臨更大壓力，進而提出更多支持措施。物價下跌壓縮了企業的利潤，阻礙投資，而消費者可能會因為預期商品會更便宜而不願消費。

中國決策官員明白需求不振是一大問題，也已經採取行動，包括補貼想要升級家電或設備的家庭和企業。

澳盛銀行集團（ANZ）大中華區首席經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）認為，物價數據清楚地顯示內需疲弱的問題，最近中國經濟成長動能增強，主要是靠出口驅動。

保銀資產管理公司（Pinpoint）首席經濟學家張智威（Zhiwei Zhang）表示，美國的 CPI 加速，中國的物價卻減速，這代表美中兩國的貨幣政策可能會持續出現差異。美國 3 月 CPI 年升 3.5%，為連續第三個月高於預期。