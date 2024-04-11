〈能源盤後〉美國認為 伊朗恐襲擊以色列 尾盤油價陡升

鉅亨網編譯許家華 2024-04-11 06:16

本月稍早以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館後，市場猜測伊朗將很快對以色列發動攻擊。國際油價周三 (10 日) 大幅上漲。

交易者一直擔心，以色列和伊朗之間的衝突若更直接，恐對石油豐富的中東地區產生重大影響。

在美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示上周美國原油供應量增幅超出預期後，WTI 原油價格在盤中部分時段走低。

能源商品價格

5 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 98 美分或近 1.2%，收每桶 86.21 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.06 美元或 1.2%，收每桶 90.48 美元。

5 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.78 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 2.71 美元。

5 月交割的天然氣價格上漲 0.7%，收每百萬 Btu 1.89 美元。

中東問題

周三常規交易時段尾盤，油價大幅上漲。DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 認為，尾盤油價大漲係因報導稱「美國及其盟國預計，伊朗將對以色列發動大規模無人機或導彈攻擊。」

《彭博社》報導，知情人士透露，美國及其盟國認為伊朗或其代理人將攻擊以色列的軍事和政府目標，而且攻擊即將發生。

然而，原油期貨價格在上周觸及 10 月以來最高價位後，本周迄今仍然走低。分析人士表示，以哈之間可能達成停火談判，這在一定程度上緩解了是場對該地區敵對行動升級的擔憂。

Sevens Report Research 周三分析報告指出：「最重要的是，以色列和哈馬斯之間的緊張局勢仍然加劇，雖然停火談判已經接近尾聲，但該地區仍有緊張局勢加劇和蔓延效應的風險，尤其因伊朗近期威脅要關閉霍爾木茲海峽，全球約 1/5 海運石油交易必須經過該海峽。」

根據《華爾街日報》報導，美國向哈瑪斯提出的加薩暫時停火計畫基本上已遭哈瑪斯拒絕，哈瑪斯劃提出自己的路線圖來結束與以色列的衝突。

供應數據

EIA 周三公布，上周 (4/5 止) 美國商業原油庫存增加 580 萬桶，為連續第三周增加。

根據標普全球商品洞察的調查，分析師平均預測上周原油庫存增加 290 萬桶。知情人士透露，周二晚間，美國石油協會 (API) 公布上周原油庫存增加 303 萬桶。

此外，EIA 數據也顯示，上周汽油供應增加 70 萬桶，餾分油供應增加 170 萬桶。根據標普全球商品洞察的調查，分析師預期上周汽油和餾分油庫存各減少 140 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，「美元走強、通膨數據超出預期，以及 EIA 數據顯示美國原油、汽油和柴油庫存增加，這些均令周三早盤油價承壓。」

「汽油進口量最近在季節性期間降至 1999 年以來的最低水準，是近幾個月庫存減少的主要原因，但本周終於反彈，因此汽油庫存增加。」

然而，Vincent 指出，這對於原油庫存而言，「主要是與出口相關的現象」，本周原油出口量每天銳減 130 萬桶。