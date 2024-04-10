鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至20.64元，預估目標價為399元
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.93元下修至20.64元，其中最高估值22.14元，最低估值16.02元，預估目標價為399元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.14(23.11)
|26.13
|29.91
|最低值
|16.02(16.02)
|18.6
|29.91
|平均值
|20.02(20.29)
|23.43
|29.91
|中位數
|20.64(20.93)
|24.06
|29.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|155,595,000
|168,313,000
|180,738,330
|最低值
|137,850,000
|155,087,000
|180,738,330
|平均值
|144,978,640
|161,379,880
|180,738,330
|中位數
|146,660,500
|161,730,630
|180,738,330
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|19.01
|32.6
|13.91
|12.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,640,976
|108,228,533
|96,556,646
|84,091,485
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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