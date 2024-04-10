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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估下修至20.64元，預估目標價為399元

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 08:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.93元下修至20.64元，其中最高估值22.14元，最低估值16.02元，預估目標價為399元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 22.14(23.11) 26.13 29.91
最低值 16.02(16.02) 18.6 29.91
平均值 20.02(20.29) 23.43 29.91
中位數 20.64(20.93) 24.06 29.91

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 155,595,000 168,313,000 180,738,330
最低值 137,850,000 155,087,000 180,738,330
平均值 144,978,640 161,379,880 180,738,330
中位數 146,660,500 161,730,630 180,738,330

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 19.01 32.6 13.91 12.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		 121,640,976 108,228,533 96,556,646 84,091,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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