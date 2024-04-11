史上首位數學與電腦最高獎雙料得主！美普林斯頓教授Avi Wigderson獲2023年圖靈獎

鉅亨網新聞中心 2024-04-11 09:27

美國電腦協會 (ACM) 周三 (10 日) 宣布，有電腦界諾貝爾獎之稱的 2023 年度圖靈獎得主為複雜性理論先驅、普林斯頓高等研究院教授 Avi Wigderson，藉此表彰他對電腦理論的基礎性貢獻，包括重塑人類對計算中隨機性作用的理解，以及數十年來在理論電腦科學領域的領導地位，Wigderson 也獲得由谷歌贊助的 100 萬美元獎金。

若加上 2021 年獲得有數學界諾貝爾獎之稱的阿貝爾獎，Wigderson 一舉成為首個同時拿下數學和電腦最高獎的科學家。此外，他也是 2017 年中國阿里達摩院剛成立時首批「十大祖師」之一。

對於本次獲獎，Wigderson 表示很高興看到 ACM 再次認可計算基礎理論，該機構確實對計算科學的實踐和技術發展做出了巨大貢獻。

身為數學家和電腦科學家，Wigderson 最重要的貢獻就是增強了人類對計算中隨機性和偽隨機性作用的理解。

業內人士紛紛祝賀 Wigderson 獲獎，全球最大的 Web3 創投基金 a16z 研發主管指出，除了已有的學術成果外，也是因為 Wigderson 數十年來孜孜不倦的領導力，才帶來理論電腦科學界的長青與活力，沒有他，可能就不會有西蒙斯電腦理論研究所。

Wigderson 極大地增強人們對計算過程中隨機性利用的理解，並在理論性電腦科學的各領域提供新的知識領導力。值得注意的是，他的見解對於從平行演算法、密碼學到複雜性理論等領域產生深遠影響。

在普林斯頓高等研究院的訪談中，Wigderson 解釋自己既是數學家也是電腦理論科學家，研究的是電腦領域的數學基礎。

對於理論電腦科學，他則認為這個學科擁有一個人對學術研究所能期望的所有優點，包含一系列深刻且具有重要智力意義的基本問題，這些問題對人類、科學、生活和科技都至關重要。

這位圖靈獎得主還表示，雖然他的工作是理論性的，但他很欣賞它所催生出來的實際應用，像是密碼學中零知識互動證明的開發，該證明可在不洩露底層資訊的情況下驗證真相，該發現為數位時代保護隱私打開了新的大門。

Wigderson 在 1956 年於以色列出生，是一位護士和電氣工程師的兒子，他的父親喜歡拼圖，並對數學基本概念非常感興趣，然後經常與孩子們分享他的想法，父親對他潛移默化的影響，讓他大學一度想主修數學，但卻被父母勸導說選擇電腦，因為比較好找工作。

之後他也從以色列海法大學畢業後到美國普林斯頓大學深造，1983 年以《組合複雜性的研究》的論文獲得博士學位。

博士畢業後，Wigderson 在柏克萊加州大學擔任客座助理教授，在 IBM 擔任訪問科學家，並在柏克萊的數學科學研究所擔任研究員，1986 年在希伯來大學任職。