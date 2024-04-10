美微芯科技擴大與台積電合作 熊本廠建40奈米專門產線

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-10 15:46

美國微控制器暨類比 IC 供應商微芯科技 (MCHP-US) 周二 (9 日) 宣布，將擴大與台灣晶圓代工龍頭台積電合作，將利用台積電(2330-TW) (TSM-US) 的日本熊本廠建立專用 40 奈米製程產線，以增強自身供應鏈的彈性、地理多樣性及備援能力，台積電則稱與微芯擴大合作，可確保台積電可以在全球客戶需要時，提供最先進的技術與服務。

微芯表示，與台積電的合作關係和熊本廠的產能可協助微芯彈性應對多變的商業環境和自然災害等外部因素，顯著降低供應鏈中斷供應的可能性，晶圓產能供應，熊本廠的產能也將進一步強化微晶片科技，在汽車、工業和網路應用等市場的全球客戶提供服務的能力。在高韌性和強大製造能力的支援下，客戶可放心地將的產品設計到它們的應用程式和平台中。

微芯全球製造和技術高級副總裁 Michael Finley 指出，該公司在提供負責任且可靠的供應管理方面向來聲譽卓著，這次將更因台積電的這條新生產路徑而得到提升。

台積電北美部商業管理資深副總裁 Rose Castanares 則稱與微芯擴大合作，可確保公司在持續研發領導市場的科技時，也能同時提升製造能力、並將之供應給有需要的全球客戶。

為進一步鞏固自身 Trust Portfolio 平台，微芯近來推出具有 Kudelski IoT keySTREAM、SaaS 的 ECC608 TrustMANAGER，希望加強物聯網安全性，並促進互連系統加密憑證的動態配置和管理。

微芯上月推出 CEC1736 TrustFLEX 設備，透過自家簽署的韌體增強嵌入式安全解決方案，以簡化整合、美國國家標準與技術研究所 (NIST) 和開放計算專案 (OCP) 標準，並增強各行業的網路彈性。

但即便微芯的投資組合強勁且不斷擴大，持續的通膨和高利率導致宏觀環境疲軟對公司前景產生負面影響，微芯預估上月為止的 2024 財年第四季的淨銷售額將介於 1.225 億美元至 14.25 億美元，以非美國一般公認會計原則計算的每股獲利 (EPS) 則將介於 46 美分至 68 美分。