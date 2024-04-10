港股上演驚魂一幕！股價25分鐘急瀉99% 實控人是河南前首富

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-10 14:00

港股上演驚魂一幕！中國天瑞水泥 (01252-HK) 周二（9 日）尾盤突然閃崩，短短 25 分鐘股價從 4.92 港元暴跌至 0.048 港元，盤中最大跌幅達 99.3%。

據《券商中國》報導，天瑞水泥周二尾盤突然放量暴跌，盤中最低下殺至 0.035 港元，寫下歷史新低，最大跌幅達 99.3%。收盤跌幅仍達 99.04%，報 0.048 港元，全天成交額 2,438 萬港元，總市值僅剩 1.41 億港元，總市值單日蒸發 145.5 億港元。

從分時圖可以看出，周二下午 3 時 45 分之前，天瑞水泥股價一直很平穩，維持在 5 港元左右，之後股價突然重挫。

港交所公告顯示，天瑞水泥股票周三上午 9 時起暫停交易。

香港中資券商分析師表示：「股價暴跌 99%，而且是發生在收盤前，大概率就是股票做了質押，券商要求追繳保證金，質押人沒有足夠的抵押物補倉，因此慘遭券商斬倉導致。」

天瑞水泥主要從事石灰岩的開採利用，以及熟料、水泥的生產、銷售，在河南和遼寧省的水泥熟料製造商中居領先地位。

天瑞集團官網顯示，天瑞水泥是國家重點支持的十二家全國性水泥企業（集團）之一，是工業和信息化部指定的中部地區兼併聯合重組的五大龍頭水泥企業之一，是首批被世界水泥可持續性發展倡議行動組織（CSI）接納為成員的中國水泥公司之一。

值得一提的是，天瑞水泥實際控制人李留法，是河南超級富豪。

2024 胡潤全球富豪榜顯示，李留法、李鳳孌夫婦憑人民幣 270 億元的財富，位居榜單第 900 名。此外，李留法曾在 2011 年、2012 年兩度蟬聯《新財富》雜誌「新財富 500 富人榜」河南首富。

去年 12 月 8 日，天瑞水泥發布公告，表示已完成企業重組，李留法和李鳳孌仍是控股股東煜闊的最終實益擁有人。

天瑞水泥在公告中指出，重組前李留法和李鳳孌為最終實益擁有人，並透過天瑞集團、天瑞國際、神鷹、煜祺及煜闊合共持有 69.58% 已發行股本。