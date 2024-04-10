離岸人民幣隔夜利率突破6%！中國央行釋出更多穩匯市信號

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 15:00

隨著 6 月美國聯準會（Fed）降息預期下降、美元居高不下，人民幣明顯承壓，中國人民銀行（央行）似乎開始透過更多渠道釋出穩定人民幣的信號。

例如，3 月 22 日人民幣中間價跌至 7.1 區間，此後央行每一日都將中間價設定在 7.09 區間，以釋出穩匯市信號。

此外，《第一財經》指出，Hibor 近期也成為穩匯市的工具之一，作用是提升空頭融資成本。4 月 9 日，隔夜人民幣 Hibor（香港銀行同業拆息）利率報在 6.31955%，攀抵階段性高點，1 月初時僅 1.2%。

據巴克萊分析，中國央行穩匯市的方式一般有幾種：

一、調節中間價；

二、降低外匯存款準備金率，釋出美元流動性；

台灣時間周二晚間 6 時 20 分，美元兌人民幣匯價報人民幣 7.2327 元，美元兌離岸人民幣報 7.2435 元，近來人民幣處於緩慢貶值的狀態。

整體而言，未來匯率壓力的釋放，更大程度取決於美元何時開始走弱。

全球主流央行都似乎在「苦苦」等待 Fed 降息。美國銀行中國區行政總裁王偉說：「如果 Fed 在 6 月降息，我們預計亞洲各經濟體央行將採取不同的行動。中國、韓國、印度、印尼、菲律賓、泰國和紐西蘭等國央行可能會加入寬鬆陣營，幾乎同時或於 2024 年下半年開始降息。」

美國 3 月新增 30.3 萬個非農就業崗位，遠遠超出經濟學家預期的 20 萬，並高於 2 月下調後的 27 萬個。失業率也意外從 3.9% 降至 3.8%。