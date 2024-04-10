特斯拉宣布推Robotaxi後連漲兩天 但華爾街卻未一面倒看好

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-10 09:55

自特斯拉特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克上周五 (5 日) 宣布 8 月推出 Robotaxi 後，股價連兩個交易日衝高，累計上漲 7% 左右，但此新消息並未讓市場一面倒看好，主要因為擔心 Robotaxi 恐難很快成為核心業務，即便這家電動車大廠一直以來都是自駕競賽中的強大參與者。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 警告說，全自動駕駛 Robotaxi 的大規模商業化之路將既漫長又不穩定，隨著時間的推移，並稱隨著時間過去，投資人將見證特斯拉商業模式向輕資產、以軟體為經常性收入模式的轉變，但 Robotaxi 仍不清楚是否可跨出成為核心業務的第一步。

儘管 Robotaxi 具有潛力，華爾街另一投行高盛仍將特斯拉股票目標價從每股 190 美元下調至 175 美元，同時維持對該公司股票的中性評等。高盛對特斯拉長期成長潛力和市場地位的正面看法，被該公司近期偏弱的基本面所抵消，特斯拉則將疲軟歸因於生產和競爭等市場不利因素。

特斯拉上周二 (2 日) 公佈的今年首季電動車交付量遠低於預期，在上月為止的三個月裡交付 38 萬 6810 輛新車，較去年同期下降 8.5%，更比去年第 4 季創下的 48 萬 4507 輛交車量大幅衰退兩成。

特斯拉銷量令投資人表示失望，但 Robert W. Baird 分析師 Ben Kallo 周二 (9 日) 出具研究報告指出，特斯拉今年第 2 季還是面臨去年同期比較基礎較高的問題，本季交車量將會是 44 萬 510 輛，年減 4.6%，但 Kallo 給予特斯拉股票評等為買進。

瑞銀分析師 Joseph Spak 則在寫給投資人的研究報告中說，根據該公司 2024 年全球電動車調查結果，特斯拉的汽車銷量成長可能在未來幾年面臨挑戰，儘管特斯拉在全球維持 39% 電動車品牌關注度，但 Spak 認為這一結果將阻礙特斯拉未來幾年銷量的成長，不過他並未改變對特斯拉股價的中立評等，並維持 160 美元的目標價。

Spak 還表示，電動車需求趨於穩定和中國競爭加劇恐影響特斯拉的中短期成長，且最新調查顯示 36% 美國消費者對全自動駕駛 (FSD) 感興趣，這一數字跟去年同期表現持平。

Canaccord 分析師 George Gianarikas 在周一 (8 日) 報告中也說，特斯拉 FSD 滲透率對於該公司獲利成長至關重要，但 FSD 滲透率迄今為止還不夠高。